Фалькао поприветствовал Головина на русском языке

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао поприветствовал новичка своей команды Александра Головина на русском языке.

"Доброе утро" - сказал колумбиец россиянину, после чего перешёл на английский язык.

Напомним, что "Монако" купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.

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