Фалькао поприветствовал Головина на русском языке
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао поприветствовал новичка своей команды Александра Головина на русском языке.
"Доброе утро" - сказал колумбиец россиянину, после чего перешёл на английский язык.
Quand tu es accueilli pour ton 1er jour par le capitaine @FALCAO... #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/OIDyS9kg7v— AS Monaco (@AS_Monaco) 28 июля 2018 г.
Напомним, что "Монако" купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
Не пропустите: ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину. | http://soccernews.ru
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|Ренн
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|Сент-Этьен
|38
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|Ницца
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|Монпелье
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|11
|Дижон
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|Генгам
|38
|47
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|Амьен
|38
|45
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|Анжер
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|Страсбур
|38
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|ФК Кан
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|Тулуза
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|Труа
|38
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|20
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