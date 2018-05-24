Фалькао приговорён к тюремному заключению

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Фалькао приговорён к тюремному заключению

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао приговорён к тюремному заключению, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, в Испании 32-летний колумбиец может угодить за решётку на 16 месяцев за уклонение от уплаты налогов.

Теперь у Фалькао есть три варианта действий - сдаться испанским правоохранителям, подать апелляцию или выплатить огромный штраф.

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