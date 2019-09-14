Фалькао принёс победу "Галатасараю" в дебютном матче

Теги галатасарайкасымпашарадамель фалькао

Фалькао принёс победу "Галатасараю" в дебютном матче

В рамках четвёртого тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома одержал минимальную победу над "Касымпашей" благодаря голу Радамеля Фалькао.

Колумбиец отличился на 38-й минуте встречи после передачи Омера Байрама.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для звёздного нападающего в составе "львов".

"Галатасарай" подписал Фалькао минувшим летом на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.

Зарплата игрока в турецком клубе составляет 5 миллионов евро в год.

Не пропустите: Что посмотреть на выходных? Выделяем главные матчи в европейских ТОП-5 чемпионатах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО

Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Денизлиспор Денизлиспор 3 7
2 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 3 7
3 Фенербахче Фенербахче 2 6
4 Аланьяспор Аланьяспор 2 6
5 Анкарагюджю Анкарагюджю 3 5
6 Трабзонспор Трабзонспор 2 4
7 Бешикташ Бешикташ 3 4
8 Галатасарай Галатасарай 3 4
9 Антальяспор Антальяспор 3 4
10 Сивасспор Сивасспор 2 3
11 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 2 3
12 Коньяспор Коньяспор 3 3
13 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 2 3
14 Кайсериспор Кайсериспор 3 1
15 Касимпаса Касимпаса 3 1
16 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 3 1
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2 0
18 Истанбул ББ Истанбул ББ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов