Фалькао принёс победу "Галатасараю" в дебютном матче
В рамках четвёртого тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома одержал минимальную победу над "Касымпашей" благодаря голу Радамеля Фалькао.
Колумбиец отличился на 38-й минуте встречи после передачи Омера Байрама.
Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для звёздного нападающего в составе "львов".
"Галатасарай" подписал Фалькао минувшим летом на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.
Зарплата игрока в турецком клубе составляет 5 миллионов евро в год.
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