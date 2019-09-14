Фалькао принёс победу "Галатасараю" в дебютном матче

В рамках четвёртого тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома одержал минимальную победу над "Касымпашей" благодаря голу Радамеля Фалькао.

Колумбиец отличился на 38-й минуте встречи после передачи Омера Байрама.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для звёздного нападающего в составе "львов".

"Галатасарай" подписал Фалькао минувшим летом на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.

Зарплата игрока в турецком клубе составляет 5 миллионов евро в год.

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