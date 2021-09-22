Фалькао принес победу "Райо Валькаено", забив на 96-й минуте

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Фалькао принес победу "Райо Валькаено", забив на 96-й минуте

Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Райо Вальекано" на выезде обыграл бильбаоский "Атлетик" со счетом 2:1.

В начале встречи счет открыл Альваро Гарсия, но на 33-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Пате Сисса. Победу "Райо" в концовке встречи принес Радамель Фалькао.

"Атлетик" Бильбао – "Райо Вальекано" Мадрид - 1:2 (1:1)
Голы: Гарсия, 5 - 0:1, Сисс, 33 (автогол) - 1:1, Фалькао, 90+6 - 1:2

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Нуньес, Лекуэ, Весга (Дани Гарсия, 75), Саррага (Венседор, 69), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Уильямс (Морсильо, 75), Вильялибре, Муниаин (Беренгер, 69).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59), Паласон (Родригес, 79). 

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