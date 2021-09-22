Фалькао принес победу "Райо Валькаено", забив на 96-й минуте
Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Испании мадридский "Райо Вальекано" на выезде обыграл бильбаоский "Атлетик" со счетом 2:1.
В начале встречи счет открыл Альваро Гарсия, но на 33-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Пате Сисса. Победу "Райо" в концовке встречи принес Радамель Фалькао.
"Атлетик" Бильбао – "Райо Вальекано" Мадрид - 1:2 (1:1)
Голы: Гарсия, 5 - 0:1, Сисс, 33 (автогол) - 1:1, Фалькао, 90+6 - 1:2
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Нуньес, Лекуэ, Весга (Дани Гарсия, 75), Саррага (Венседор, 69), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Уильямс (Морсильо, 75), Вильялибре, Муниаин (Беренгер, 69).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Бебе, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59), Паласон (Родригес, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14