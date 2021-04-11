Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировке

Теги радамель фалькаогалатасарайтравмы

Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировкеФото: Твиттер @FALCAO 
Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао получил травму во время командной тренировки. 35-летнего игрока пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Колумбиец столкнулся головами с партнером по команде. Врачи диагностировали у футболиста перелом костей лица. В ближайшее время ему будет проведена операция под анестезией.

Напомним, нападающий перешел в "Галатасарай" в сентябре 2019 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 14 матчах чемпионата Турции, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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