Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировке
Фото: Твиттер @FALCAO
Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао получил травму во время командной тренировки. 35-летнего игрока пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Колумбиец столкнулся головами с партнером по команде. Врачи диагностировали у футболиста перелом костей лица. В ближайшее время ему будет проведена операция под анестезией.
Medical Park Sağlık Raporu: Radamel Falcao - Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/lCC0yGcjTF— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021
Напомним, нападающий перешел в "Галатасарай" в сентябре 2019 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 14 матчах чемпионата Турции, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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