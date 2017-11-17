Фалькао приступил к тренировкам



Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао восстановился после травмы, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, сегодня футболист тренировался в общей группе наравне с остальными игроками. Из-за этого повреждения форвард пропустил почти месяц.

31-летний Фалькао в этом сезоне провел за "Монако" 13 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

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