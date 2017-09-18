Фалькао признал себя виновным в невыплате налогов в испанскую казну

Бывший форвард мадридского "Атлетико" Радамель Фалькао, ныне выступающий за "Монако", признал себя виновным в невыплате налогов в испанскую казну.

Как информирует Football Espana, 31-летний нападающий подтвердил, что в период с 2011-й по 2013-й годы он намеренно скрывал получение им дохода от продажи прав на свое изображение. Теперь колумбиец обязан будет выплатить штраф в размере 6,9 миллиона евро.

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