Форвард "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал своё будущее.

Напомним, что 32-летний нападающий привлёк внимание итальянского "Милана".

"Горжусь, что "Милан" проявляет ко мне интерес. Но я уважаю свой клуб, с которым меня связывают ещё два года контракта. Серия А - очень привлекательный турнир, впрочем, сейчас меня всё устраивает во Франции. Кроме того, на данный момент все мои мысли о Чемпионате Мира" - приводит слова колумбийца Football Italia.

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