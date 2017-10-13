Фалькао пропустит матч с "Лионом"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не поможет своей команде в матче девятого тура Лиги 1 против "Лиона".

Как сообщил главный тренер монегасков Леонарду Жардим, было принято решение предоставить колумбийскому форварду отдых, так как он играл в ночь на среду в составе национальной сборной и после перенёс тяжёлый перелёт.

Напомним, что матч "Лион" - "Монако" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru