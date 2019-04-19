Игрок "Монако" Радамель Фалькао рассказал, что думает о предстоящем матче 33-го тура Лиги 1 с ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"ПСЖ - великая команда с мощными футболистами. Мы должны показать себя с лучшей стороны. В последних матчах мы хорошо играли, однако были проблемы с реализацией.

Наше время придет, нужны быть спокойными и сосредоточиться на футболе.

Сейчас я чувствую себя отлично и готов на все 100 процентов. Я хочу биться за нашу команду и помогать ей, так как мы еще не закрепились в Лиге 1. Об этом всегда нужно помнить", - сказал Фалькао.

Напомним Матч ПСЖ - "Монако " состоится 21 апреля на стадионе парижан. Начало - в 22:00 (мск).

ПСЖ является лидером в чемпионате Франции. "Монако" с 32 очками расположился на 16 месте.

Не пропустите: Игроки "Монако" выйдут на матч с ПСЖ в футболках с изображением Нотр-Дама | http://soccernews.ru