Фалькао раскритиковал видеоповторы
Форвард "Монако" Радамель Фалькао высказался о системе видеоповторов.
"Это огорчает, что в двух случаях, когда использовали VAR, система помогла ПСЖ. Иногда, когда смотришь на картинку, ничего неясно. И такие вещи могут убить футбол.
На рассмотрение пенальти (его реализовал Кавани) ушло четыре минуты и еще четыре минуты - на мой гол (отменен из-за офсайда). Скажите, почему тогда арбитр добавил только две минуты в конце игры?" - приводит слова Фалькао Daily Mail.
Напомним, что в финале Кубка французской лиги ПСЖ обыграл "Монако" со счетом 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|31
|62
|4
|Лион
|31
|60
|5
|Монпелье
|31
|45
|6
|Ренн
|30
|45
|7
|Ницца
|31
|45
|8
|Нант
|31
|44
|9
|Сент-Этьен
|31
|42
|10
|Генгам
|31
|38
|11
|Дижон
|31
|38
|12
|Бордо
|31
|37
|13
|Анжер
|31
|35
|14
|ФК Кан
|31
|35
|15
|Амьен
|31
|34
|16
|Страсбур
|31
|33
|17
|Тулуза
|31
|30
|18
|Труа
|31
|29
|19
|Лилль
|31
|28
|20
|Метц
|31
|22