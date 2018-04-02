Фалькао раскритиковал видеоповторы

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Фалькао раскритиковал видеоповторы

Форвард "Монако" Радамель Фалькао высказался о системе видеоповторов.

"Это огорчает, что в двух случаях, когда использовали VAR, система помогла ПСЖ. Иногда, когда смотришь на картинку, ничего неясно. И такие вещи могут убить футбол.

На рассмотрение пенальти (его реализовал Кавани) ушло четыре минуты и еще четыре минуты - на мой гол (отменен из-за офсайда). Скажите, почему тогда арбитр добавил только две минуты в конце игры?" - приводит слова Фалькао Daily Mail.

Напомним, что в финале Кубка французской лиги ПСЖ обыграл "Монако" со счетом 3:0.

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