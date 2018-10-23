Фалькао рискует пропустить матч с "Брюгге"

Участие форварда "Монако" Радамеля Фалькао в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Брюгге" находится под вопросом.

Как сообщает L'Equipe, 32-летний колумбиец испытывает проблемы с мышцами бедра, поэтому, вероятнее всего, пропустит ближайший поединок дабы не усугубить повреждение.

Напомним, что матч "Брюгге" - "Монако" состоится в среду, 24 октября, в 19:55 по московскому времени.

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