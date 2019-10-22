Фалькао рискует пропустить матч с "Реалом"

Форвард "Галатасарая" Радамель Фалькао может пропустить матч против "Реала".

По сведениям A Bola, вчера колумбиец не занимался с командой из-за проблем с ахиллом.

В этом сезоне 33-летний игрок сыграл пять матчей, в которых отметился всего одним голом.

Поединок ЛЧ между "Галатасараем" и "Реалом" состоится сегодня в 22:00 (мск).

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