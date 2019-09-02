Фалькао стал игроком "Галатасарая"

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Фалькао стал игроком "Галатасарая"

Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался турецкому клубу бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2022 года. Зарплата форварда в Турции составит пять миллионов евро в год.

33-летний Фалькао выступал за "Монако" с 2013 года. Всего он провел за монегасков 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Лансерос Бояку", "Ривер Плейт", "Порту", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". За сборную Колумбии сыграл 88 матчей и забил 34 гола. Чемпион Аргентины, чемпион Португалии, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Португалии, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА.

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