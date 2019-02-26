Нападающий "Монако" Радамель Фалькао стал трансферной целью двух клубов, сообщает испанская пресса.

33-летний колумбиец попал в сферу интересов "Валенсии" и "Милана". Итальянский клуб предлагает футболисту более выгодные условия контракта, однако сам форвард хотел бы вернуться в Испанию.

"Монако" также не горит желанием расставаться со своим лидером и надеется продлить с ним сотрудничество.

В текущем сезоне Фалькао сыграл за монегасков 28 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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