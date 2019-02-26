Фалькао стал трансферной целью двух клубов
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао стал трансферной целью двух клубов, сообщает испанская пресса.
33-летний колумбиец попал в сферу интересов "Валенсии" и "Милана". Итальянский клуб предлагает футболисту более выгодные условия контракта, однако сам форвард хотел бы вернуться в Испанию.
"Монако" также не горит желанием расставаться со своим лидером и надеется продлить с ним сотрудничество.
В текущем сезоне Фалькао сыграл за монегасков 28 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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|25
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|25
|39
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|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
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|Эспаньол
|25
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|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19