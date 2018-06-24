Фалькао удвоил преимущество сборной Колумбии в матче с Польшей
Сборная Польши пропустила еще один гол в матче с Колумбией.
Голом отметился форвард колумбийцев Радамель Фалькао.
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|О
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|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
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|Иран
|2
|3
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|2
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|О
|1
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|2
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|2
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|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
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|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
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|2
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|2
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|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0