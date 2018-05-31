Фалькао воодушевлен интересом "Милана"



Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал информацию о том, что им интересуется "Милан".

"Я слышал об интересе "Милана". Это большая честь для меня. Такой большой клуб проявляет ко мне интерес. Впрочем, сейчас у меня контракт с "Монако" и я думаю только о своем нынешнем клубе", - приводит слова Фалькао Football Italia.

В минувшем сезоне 32-летний Фалькао провел за "Монако" 42 матча во всех турнирах и забил 27 голов.

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