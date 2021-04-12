Фалькао выбыл из строя до конца сезона
Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен
Колумбийский нападающий стамбульского "Галатасарая" Радамель Фалькао выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Фалькао получил травму головы в столкновении с одноклубником Керемом Актюркоглу на тренировке. Форвард был экстренно госпитализирован. В больнице колумбийцу диагностировали перелом лицевой кости и он был прооперирован. Из-за травмы Фалькао пропустит остаток сезона.
В нынешнем сезоне 35-летний Фалькао провел за "Галатасарай" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|О
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|2
|Трабзонспор
|28
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|4
|Галатасарай
|28
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|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
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|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
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|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
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|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
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|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
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