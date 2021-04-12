Фалькао выбыл из строя до конца сезона

Фото: инстаграм Радамеля Фалькао/Автор неизвестен

Колумбийский нападающий стамбульского "Галатасарая" Радамель Фалькао выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Фалькао получил травму головы в столкновении с одноклубником Керемом Актюркоглу на тренировке. Форвард был экстренно госпитализирован. В больнице колумбийцу диагностировали перелом лицевой кости и он был прооперирован. Из-за травмы Фалькао пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне 35-летний Фалькао провел за "Галатасарай" 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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