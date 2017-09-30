Фалькао забил 12 голов, сделав 13 ударов в створ ворот

Теги монакорадамель фалькао

Фалькао забил 12 голов, сделав 13 ударов в створ воротНападающий "Монако" Радамель Фалькао забил 12 голов, при этом нанеся всего 13 ударов в створ ворота соперников.

На данный момент на счету Фалькао больше голов, чем у 16 клубов чемпионата Франции.

Только "Монако" (22), ПСЖ (21), "Лион" (14) и "Бордо" (13) забили  больше мячей, чем колумбиец. 

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