Фалькао забил 12 голов, сделав 13 ударов в створ ворот

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао забил 12 голов, при этом нанеся всего 13 ударов в створ ворота соперников.

На данный момент на счету Фалькао больше голов, чем у 16 клубов чемпионата Франции.

Только "Монако" (22), ПСЖ (21), "Лион" (14) и "Бордо" (13) забили больше мячей, чем колумбиец.

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