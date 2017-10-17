Фалькао забил свой 45-й гол в 55 еврокубковых матчах

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Фалькао забил свой 45-й гол в 55 еврокубковых матчах

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Монако" играет с "Бешикташем".

Счет в этом поединке открыл колумбийский нападающий монегасков Радамель Фалькао.

Этот мяч стал для 31-летнего Фалькао 45-м в 55 матчах еврокубков.

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