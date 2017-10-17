Фалькао забил свой 45-й гол в 55 еврокубковых матчах
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Монако" играет с "Бешикташем".
Счет в этом поединке открыл колумбийский нападающий монегасков Радамель Фалькао.
Этот мяч стал для 31-летнего Фалькао 45-м в 55 матчах еврокубков.
Не пропустите: Коутиньо забил в четырех матчах подряд за "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров
-
Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"
-
Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
-
Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
-
Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"
Лента новостей
-
Жоау Мариу близок к возвращению в строй
-
Лопес возглавил "Кальяри"
-
Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила
-
Эллардайс хочет возглавить сборную США
-
"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье
-
Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре
-
Манчини отказал "Лестеру"
-
ЦСКА U-19 – "Базель" U-19 - 2:3 (обзор)
-
Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России
-
ЦСКА уступил "Базелю" в Юношеской лиге УЕФА
-
Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
-
Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается
-
Промес повторил достижение ван Нистелроя
-
Инсинье прокомментировал свою травму
-
Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
-
Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"
-
Самедов пропустит три недели
-
Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"
-
РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА
-
Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|9
|25
|2
|Монако
|9
|19
|3
|Сент-Этьен
|9
|17
|4
|Марсель
|9
|17
|5
|Нант
|9
|17
|6
|Лион
|9
|16
|7
|Бордо
|9
|16
|8
|ФК Кан
|9
|15
|9
|Генгам
|9
|13
|10
|Анжер
|9
|12
|11
|Монпелье
|9
|12
|12
|Труа
|9
|12
|13
|Тулуза
|9
|11
|14
|Ницца
|9
|10
|15
|Ренн
|9
|6
|16
|Лилль
|8
|6
|17
|Амьен
|8
|6
|18
|Страсбур
|9
|6
|19
|Дижон
|9
|6
|20
|Метц
|9
|3