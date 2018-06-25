Фалькао заинтересовался испанский топ-клуб

Форвард "Монако" Радамель Фалькао, который в настоящее время выступает со своей сборной на Чемпионате Мира в России, может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Так, по сведениям испанской прессы, заинтересованность в подписании 32-летнего нападающего монегасков проявила каталонская "Барселона". "Сине-гранатовые" рассматривают колумбийца в качестве замены Пако Алькасеру, который может покинуть клуб этим летом.

В завершившемся сезоне Фалькао забил 24 мяча и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Монако".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛ. | soccernews.ru