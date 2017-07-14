Фалькао заплатит более восьми миллионов евро испанской налоговой службе

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Фалькао заплатит более восьми миллионов евро испанской налоговой службе
Колумбийский нападающий "Монако" Радамель Фалькао стал очередной жертвой испанской налоговой службы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист будет вынужден заплатить штраф за уклонение от уплаты налогов в размере 8,2 миллионов евро. Напомним, что форвард выступал за "Атлетико" с 2011 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что проблемы с испанскими налоговиками возникали у Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии и Криштиану Роналду.

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