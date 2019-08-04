Фалькао заявил, что готов покинуть "Монако"

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Фалькао заявил, что готов покинуть "Монако"

Форвард "Монако" Радамель Фалькао рассказал, что клуб не предложил ему продлить контракт. Об это сообщает Goal.

"У меня остался год по контракту, но клуб не предложил мне продлить его. Я должен думать о своей семье. Изучаю имеющиеся предложения.

Ситуация сложная уже для моего возраста, думаю, клуб понимает, что моей семье нужно предоставить спокойствие", - сказал Фалькао.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 39 матчах, отметившись 16 голами и 2 ассистами. 

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