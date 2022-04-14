Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" сыграл вничью с "Бенфикой", "Манчестер Сити" разошелся миром с "Атлетико". Путевки в полуфинал завоевали английские клубы благодаря победам в первых матчах.

"Ливерпуль" Англия – "Бенфика" Португалия - 3:3 (1:1) - первый матч - 3:1

Голы: Конате, 21 - 1:0, Рамуш, 32 - 1:1, Фирмино, 55 - 2:1, Фирмино, 65 - 3:1, Яремчук, 73 - 3:2, Нуньес, 81 - 3:3

"Атлетико" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 0:0 - первый матч - 0:1

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