Фанат "Бенфики" по ошибке приехал не в тот город Франкфурт на матч Лиги Европы
Болельщик "Бенфики" Алвару Оливейра приехал не в тот город на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".
Фанат ехал в течение 28 часов, но прибыл во Франкфурт-на-Одере вместо Франкфурта-на-Майне. Расстояние между городам составляет около 600 километров. Неизвестно успел ли Оливейра на матч, который проходит в данный момент в Германии.
Напомним, что в первом матче "Бенфика" обыграла "Айнтрахт" на своем поле со счетом 4:2.
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