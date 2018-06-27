Фанат был изгнан с матча Сербия - Бразилия за драку

Сербский болельщик был выведен со стадиона с матча третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 между Сербией и Бразилией (0:1, перерыв).

После гола Паулиньо, фанат решил устроить драку с бразильскими болельщиками, но ему помешали стюарды, которые и вывели его со стадиона.

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