Фанат "Челси" призвал выгнать Вернера на открытой тренировке

Лондонский "Челси" провёл открытую тренировку, которую смогли посетить болельщики команды.

В ходе занятия фанатов попросили спрогнозировать результат предстоящего дерби против "Арсенала".

Однако не все следовали плану. Один мужчина, получив микрофон в руки, заявил: "Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба".

Впрочем, поддержку публики "бунтарь" не получил - его слова встретили неодобрительным гулом.

A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session pic.twitter.com/flZThV3wvQ