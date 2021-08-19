Фанат "Челси" призвал выгнать Вернера на открытой тренировке
Лондонский "Челси" провёл открытую тренировку, которую смогли посетить болельщики команды.
В ходе занятия фанатов попросили спрогнозировать результат предстоящего дерби против "Арсенала".
Однако не все следовали плану. Один мужчина, получив микрофон в руки, заявил: "Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба".
Впрочем, поддержку публики "бунтарь" не получил - его слова встретили неодобрительным гулом.
A Chelsea fan has told Timo Werner to “get out of the club” at Chelsea’s open training session pic.twitter.com/flZThV3wvQ— Alko (@AlkoJuice) August 18, 2021
25-летний Вернер выступает за "Челси" с июля 2020 года, сыграл 54 матча, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
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