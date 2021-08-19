Фанат "Челси" призвал выгнать Вернера на открытой тренировке

Теги челситимо вернер

Фанат "Челси" призвал выгнать Вернера на открытой тренировке

Фото инстаграм Тимо Вернера

Лондонский "Челси" провёл открытую тренировку, которую смогли посетить болельщики команды.

В ходе занятия фанатов попросили спрогнозировать результат предстоящего дерби против "Арсенала".

Однако не все следовали плану. Один мужчина, получив микрофон в руки, заявил: "Давайте поступим правильно. Уберите Вернера из клуба".

Впрочем, поддержку публики "бунтарь" не получил - его слова встретили неодобрительным гулом.

25-летний Вернер выступает за "Челси" с июля 2020 года, сыграл 54 матча, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: "Лион" близок к аренде защитника "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи

"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов