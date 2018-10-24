Фанат ЦСКА предположил, что авария в римском метро была спровоцирована умышленно



Болельщик ЦСКА Николай считает, что скорость работы эскалатора в римском метро могла быть увеличена умышленно либо случайно.

"Виноваты ли прыгающие фанаты ЦСКА? Этого пока не говорят. Сначала сказали, что из-за прыжков, но сейчас уже все молчат. Дело завели, расследуют. Но точно можно сказать, что эскалатор ускорился не сразу, как если бы там что-то сломалось и сорвалось, а постепенно. Как будто кто-то намеренно увеличил его скорость или перепутал какие-то рычаги", – приводят слова фаната российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел перед матчем группового этапа Лиги Чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). В результате аварии пострадали около 30 человек.

Итальянская сторона считает, что авария произошла из-за россиян, которые прыгали на эскалаторе.

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