Фанат ЦСКА проехал более 1000 км на велосипеде ради матча с "Ростовом"

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Фанат ЦСКА проехал более 1000 км на велосипеде ради матча с "Ростовом"

Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис специально проехал более тысячи километров на велосипеде, чтобы попасть на матч 21-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).

 

"Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде! Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья. Расстояние ~1075км", - сообщается в Twitter фанатского объединения армейцев RB World.

После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. Следующий матч в РПЛ московский клуб проведет 15 марта на своем поле с "Уфой".

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