Фанат ЦСКА проехал более 1000 км на велосипеде ради матча с "Ростовом"
Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис специально проехал более тысячи километров на велосипеде, чтобы попасть на матч 21-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
"Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде! Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья. Расстояние ~1075км", - сообщается в Twitter фанатского объединения армейцев RB World.
После 21 тура ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. Следующий матч в РПЛ московский клуб проведет 15 марта на своем поле с "Уфой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18