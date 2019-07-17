Фанат "Динамо" может быть осужден за восемь лет за драку с полицейским

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Фанат "Динамо" может быть осужден за восемь лет за драку с полицейским

Болельщик московского "Динамо" может получить восемь лет тюрьмы за драку с полицейским после матча 1-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:1), сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сам задержанный утверждает, что полицейские избивали его сына, поэтому он был вынужден вмешаться. В результате потасовки фанат сломал нос представителю позиции.

В данный момент фанат находится в СИЗО.

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