Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы

В Казани болельщик попросил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу расписаться в его паспорте после матча третьего тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

Форвард оставил свой автограф на странице паспорта и теперь документ является недействительным.

Стоит отметить, что популярность 30-летнего Дзюбы взлетела ввысь после Чемпионата Мира-2018 и теперь его страница в Instagram насчитывает более миллиона подписчиков.

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