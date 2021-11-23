Фанат "Лиона" получил серьезное наказание за бросок бутылки в голову Пайе

Фото: инстаграм Димитри Пайе/Автор неизвестен

Болельщик "Лиона" приговорен к шести месяцам тюрьмы за бросок бутылки в голову полузащитнику "Марселя" Димитри Пайе в матче чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, фанат также оштрафован на три евро и ему запрещено посещать стадион в течение пяти лет. По словам болельщика, своим броском бутылки он хотел оказать давление на Пайе, а вовсе не для нанесения ему вреда.

Напомним, что матч "Лион" - "Марсель" был прерван уже на второй минуте. Гости в полном составе ушли с поля и отказались продолжать матч.

Не пропустите: Хавбек "Марселя" хочет перейти в "Милан". | http://soccernews.ru