Фанат "Ливерпуля", выживший после трагедии на "Хиллсборо", скончался из-за коронавируса

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Фанат "Ливерпуля", выживший после трагедии на "Хиллсборо", скончался из-за коронавируса

Liverpool Echo сообщил о смерти известного болельщика "Ливерпуля" Дэйва Роланда.

Фанат "красных" умер на 66-м году жизни, не сумев побороть выявленный у него коронавирус COVID-19.

Роланд известен тем, что пережил трагедию на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года.

Напомним, что в результате давки на арене в Шеффилде погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".

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