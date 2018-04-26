Фанат набил на теле татуировку в виде футболки любимого клуба

Теги фламенго

Фанат набил на теле татуировку в виде футболки любимого клуба

Бразильский болельщик Маурицио Хосе дос Анхос сделал на теле татуировку в цветах своего любимого клуба "Фламенго". 

"Я с детства являюсь фанатом "Фламенго" и всегда хотел иметь татуировку команды", - сказал дос Анхос.

Фото: Футболка теперь всегда с фанатом.

Фанат опасался, что ему не хватит средств на полноразмерную татушку, но мастер-татуировщик пошел ему навстречу и в качестве рекламы набил ему футболку на все тело.

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