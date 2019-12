Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"

Болельщик "Ньюкасла" Джорди получил титул "Болельщик года". Награду вручало издание L'Equipe.

Фанат стал известен тем, что однажды поиздевался над своим другом, болельщиком "Эвертона".

Весной 2019 года после победы "Ньюкасла" над "Эвертоном" (3:2) Джорди написал другу издевательские сообщения, однако ответа на них не получил. Тогда он решил отправится к приятелю домой, который находился в 170 километрах, чтобы посмеяться над ним у него дома. Видео с насмешкой Джорди стало вирусным.

This is hilarious



L'Équipe awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle supporter who made a 110-mile journey to his Everton supporting friend...



Just to laugh at him after beating the Toffees 3-2 pic.twitter.com/QID6n4rbmK