Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"

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Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"

Болельщик "Ньюкасла" Джорди получил титул "Болельщик года". Награду вручало издание L'Equipe.

Фанат стал известен тем, что однажды поиздевался над своим другом, болельщиком "Эвертона".

Весной 2019 года после победы "Ньюкасла" над "Эвертоном" (3:2) Джорди написал другу издевательские сообщения, однако ответа на них не получил. Тогда он решил отправится к приятелю домой, который находился в 170 километрах, чтобы посмеяться над ним у него дома. Видео с насмешкой Джорди стало вирусным.

28 декабря "Ньюкасл" сыграет с "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии.

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