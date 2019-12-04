Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"
Болельщик "Ньюкасла" Джорди получил титул "Болельщик года". Награду вручало издание L'Equipe.
Фанат стал известен тем, что однажды поиздевался над своим другом, болельщиком "Эвертона".
Весной 2019 года после победы "Ньюкасла" над "Эвертоном" (3:2) Джорди написал другу издевательские сообщения, однако ответа на них не получил. Тогда он решил отправится к приятелю домой, который находился в 170 километрах, чтобы посмеяться над ним у него дома. Видео с насмешкой Джорди стало вирусным.
This is hilarious— Football on BT Sport (@btsportfootball) 3 декабря 2019 г.
L'Équipe awarded Fan of the Year 2019 to the Newcastle supporter who made a 110-mile journey to his Everton supporting friend...
Just to laugh at him after beating the Toffees 3-2 pic.twitter.com/QID6n4rbmK
28 декабря "Ньюкасл" сыграет с "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии.
А еще: "Тоттенхэм" готов расстаться с Эриксеном в январе| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы
-
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
-
Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам
-
Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне
Лента новостей
-
"Спартак" выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба
-
Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы
-
1
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах
-
Дзюба в инстаграме опубликовал свою фотографию в хоккейной форме и с клюшкой
-
1
Девушка Роналду поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А
-
Семак рассказал, есть ли у Лунева проблемы с алкоголем
-
Бэйл прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма"
-
КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 220 тыс. рублей
-
Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы
-
Отец Гвардиолы не исключает возможности возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
-
"Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ
-
Агент Смольникова вступил в переговоры с "Зенитом" о продлении контракта
-
3
Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам
-
Фанат "Ньюкасла" получил приз "Болельщик года"
-
Эмре Джан извинился перед болельщицей, который он разбил очки
-
"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"
-
Скоулз раскритиковал Юнгберга за внешний вид на первом матче в качестве "Арсенала"
-
Семак рассказал о состоянии травмированных Лунева и Малкома
-
Зидан вновь попросил руководство "Реала" купить Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
|20
|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|9
|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8