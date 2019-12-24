Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда

Во время матча 18-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" (0:2) на трибуне болельщиков произошел интересный эпизод. Об этом сообщает Givemesport.

По данным источника, один из фанатов пришел на встречу в футболке форварда "шпор" Сон Хын Мина. По ходу игры болельщик снял футболку под которой была майка с фамилией главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Отметим, что на 62-й минуте матча Сона удалили после нарушения на защитнике "синих" Антонио Рюдигера.

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