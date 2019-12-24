Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда

1 Теги тоттенхэмчелсисон хын мин

Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" - "Челси" сменил футболку Сона на майку Лэмпарда

Во время матча 18-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Челси" (0:2) на трибуне болельщиков произошел интересный эпизод. Об этом сообщает Givemesport.

По данным источника, один из фанатов пришел на встречу в футболке форварда "шпор" Сон Хын Мина. По ходу игры болельщик снял футболку под которой была майка с фамилией главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Отметим, что на 62-й минуте матча Сона удалили после нарушения на защитнике "синих" Антонио Рюдигера.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя,учись!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов