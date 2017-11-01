Фанат поцеловал Месси во время матча "Олимпиакос" - "Барселона"



В матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде играет с "Олимпиакосом".

В первой половине поединка нападающий каталонского клуба Лионель Месси собирался исполнить угловой удар, но в этот момент к нему подбежал болельщик, который обнял и поцеловал футболиста.

Фото: Месси получил фанатскую любовь.

После этого фанат вернулся на трибуну и никто из работников стадиона не остановил его.

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