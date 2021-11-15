Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила
Фото: инстаграм Федора Кудряшова/Автор неизвестен
Болельщик Виталий потребовал денег от защитника сборной России Федора Кудряшова, который забил гол в свои ворота в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1). Фанат мотивировал это тем, что из-за Кудряшова не сыграла его ставка на результат матча.
Кудряшов не ответил на сообщение фаната, поэтому Виталий написал жене футболиста Анастасии.
"Здрасьте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Обьясню в крации, у меня не зашла ставка на 1500, из-за него. Пусть мне переведет, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть", - написал Виталий (Орфография сохранена. - Прим. Soccernews).
"Напишите, пожалуйста, вашу карту", - ответила Анастасия.
Впрочем, после этого фанат отказался от требований.
"Номер карты не отправил. Написал, что никаких денег переводить не нужно. Просить деньги у женщины — тем более незнакомой — это низко. Лишь выразил слова поддержки. Если бы ответил сам Кудряшов — это одно, а тут его жена", - приводит слова Виталия "Чемпионат".
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