Фанат проехал более пяти тысяч километров на велосипеде, приехав из Саудовской Аравии в Россию

Велогонщик Фахад Аль-Яхья прибыл в Россию из Саудовской Аравии, проехав на велосипеде 5145 километров за 75 дней.

"Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы", - заявил Аль-Яхья.

"Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят "нет", значит "нет". А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.

Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами! А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь", - приводят слова фаната российские СМИ.

Напомним, что Саудовская Аравия на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Египтом.

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