Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"

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Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"

В матче 30-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Тулузой" произошел неожиданный случай. 

В дополнительное время к первому тайму на стадион выбежал болельщик ПСЖ и направился к нападающему парижан Килиану Мбаппе, чтобы с ним сфотографироваться. Однако стюарды увели парня до того, как ему удалось реализовать задуманное.

Мбаппе с 26 голами является лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2018/19. ПСЖ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

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