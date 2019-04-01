Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"
В матче 30-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Тулузой" произошел неожиданный случай.
В дополнительное время к первому тайму на стадион выбежал болельщик ПСЖ и направился к нападающему парижан Килиану Мбаппе, чтобы с ним сфотографироваться. Однако стюарды увели парня до того, как ему удалось реализовать задуманное.
Мбаппе с 26 голами является лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2018/19. ПСЖ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.
PSG fan tackled to the ground by stewards in tonight's Ligue 1 match with Toulouse after he tried to take a selfie with Kylian Mbappé. | @CulturePSG & @NandoChachalana pic.twitter.com/JGoq4iB1Xy— Get French Football News (@GFFN) 31 марта 2019 г.
А еще: Геркус: "Если из Лиги 1 убрать ПСЖ - это будет уровень РПЛ"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Ницца
|30
|44
|8
|Монпелье
|29
|42
|9
|Ренн
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|29
|22
|20
|Дижон
|30
|21