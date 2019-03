Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"

В матче 30-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Тулузой" произошел неожиданный случай.

В дополнительное время к первому тайму на стадион выбежал болельщик ПСЖ и направился к нападающему парижан Килиану Мбаппе, чтобы с ним сфотографироваться. Однако стюарды увели парня до того, как ему удалось реализовать задуманное.

Мбаппе с 26 голами является лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2018/19. ПСЖ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

PSG fan tackled to the ground by stewards in tonight's Ligue 1 match with Toulouse after he tried to take a selfie with Kylian Mbappé. | @CulturePSG & @NandoChachalana pic.twitter.com/JGoq4iB1Xy