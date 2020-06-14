Фанат рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона"
Фанат, который выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании "Мальорка" - "Барселона" (0:4), рассказал, что побудило его на данный поступок.
"Я планировал свой забег на поле еще до пандемии коронавируса. Я планировал сделать селфи с Месси, когда узнал, что "Барселона" сыграет на Мальорке. Я всю жизнь мечтал встретиться с Лео. Но когда я выскочил на поле, то первым, кого я увидел, оказался Альба. Поэтому я сфотографировался с ним. Потом я побежал к Месси, но он отказался от фото, опасаясь коронавируса. В полиции меня заставили удалить фотографии.
Мы вместе с друзьями подъехали к стадиону, я перелез через забор и оказался на трибуне. После этого я спокойно спустился к полю", - приводит слова фаната СОРЕ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14