Фанат рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона"

Фанат, который выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании "Мальорка" - "Барселона" (0:4), рассказал, что побудило его на данный поступок.

"Я планировал свой забег на поле еще до пандемии коронавируса. Я планировал сделать селфи с Месси, когда узнал, что "Барселона" сыграет на Мальорке. Я всю жизнь мечтал встретиться с Лео. Но когда я выскочил на поле, то первым, кого я увидел, оказался Альба. Поэтому я сфотографировался с ним. Потом я побежал к Месси, но он отказался от фото, опасаясь коронавируса. В полиции меня заставили удалить фотографии.

Мы вместе с друзьями подъехали к стадиону, я перелез через забор и оказался на трибуне. После этого я спокойно спустился к полю", - приводит слова фаната СОРЕ.

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