Фанат рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона"

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Фанат рассказал, зачем он выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона"

Фанат, который выбежал на поле во время матча 28-го тура чемпионата Испании "Мальорка" - "Барселона" (0:4), рассказал, что побудило его на данный поступок.

"Я планировал свой забег на поле еще до пандемии коронавируса. Я планировал сделать селфи с Месси, когда узнал, что "Барселона" сыграет на Мальорке. Я всю жизнь мечтал встретиться с Лео. Но когда я выскочил на поле, то первым, кого я увидел, оказался Альба. Поэтому я сфотографировался с ним. Потом я побежал к Месси, но он отказался от фото, опасаясь коронавируса. В полиции меня заставили удалить фотографии.

Мы вместе с друзьями подъехали к стадиону, я перелез через забор и оказался на трибуне. После этого я спокойно спустился к полю", - приводит слова фаната СОРЕ.

Не пропустите: Месси вышел из карантина и показал, кто в Ла Лиге хозяин, Альба как всегда помог: "Барселона" на классе и опыте разнесла "Мальорку". | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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irek.smirnov

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Почему-то я не удивлён!Лео относится к собственным фанатам как к колхозникам ... Впрочем,они ими и являются ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Все что нужно знать о менталитете Лео ... Да уж,он точно не чета великолепному Кришу!

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