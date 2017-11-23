Фанат "Реала" сделал на спине татуировку в честь Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

Фанат "Реала" сделал на спине татуировку в честь Роналду

Болельщик "Реала" сделал себе татуировку в честь нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.

На спине фаната изображен седьмой номер и фамилия Роналду.

Стоит отметить, что после матча с АПОЭЛом (6:0) фанат смог встретиться и пообщаться с португальцем.

Не пропустите: Катарские собственники ПСЖ мечтают заполучить в свою команду Месси и Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Леванте 12 15
13 Сельта Виго 12 14
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
17 Эйбар 11 8
18 Малага 12 7
19 Алавес 12 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов