Фанат "Реала" сделал на спине татуировку в честь Роналду

Болельщик "Реала" сделал себе татуировку в честь нападающего Криштиану Роналду, сообщает Marca.

На спине фаната изображен седьмой номер и фамилия Роналду.

Стоит отметить, что после матча с АПОЭЛом (6:0) фанат смог встретиться и пообщаться с португальцем.

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