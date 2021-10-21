Фанат схватил Роналду за футболку после матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"
Фото твиттер Криштиану Роналду
По окончании игры 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Аталантой" на поле произошёл инцидент с участием нападающего Криштиану Роналду.
36-летнего футболиста пытался атаковать выбежавший на газон болельщик. Он успел схватить португальца за майку, но в тот же момент был повален на землю стюардами.
Сам форвард спокойно отреагировал на произошедшее - он обернулся, посмотрел на фаната, улыбнулся и продолжил движение в подтрибунное помещение.
♂️ ♂️♂️♂️— Virgin Media Sport (@VMSportIE) October 20, 2021
Serious pace from the Old Trafford stewards to keep a pitch invader away from Ronaldo here. #MUNATA #MUFC #UCL pic.twitter.com/pYMXRNFgaq
Напомним, что "МЮ" одержал волевую победу над "Аталантой" со счётом 3:2, а Роналду записал в свой актив решающий гол.
Не пропустите: Роналду ярко отреагировал на волевую победу "Манчестер Юнайтед" над "Аталантой". | http://soccernews.ru
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