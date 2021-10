Фанат схватил Роналду за футболку после матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"

Фото твиттер Криштиану Роналду

По окончании игры 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Аталантой" на поле произошёл инцидент с участием нападающего Криштиану Роналду.

36-летнего футболиста пытался атаковать выбежавший на газон болельщик. Он успел схватить португальца за майку, но в тот же момент был повален на землю стюардами.

Сам форвард спокойно отреагировал на произошедшее - он обернулся, посмотрел на фаната, улыбнулся и продолжил движение в подтрибунное помещение.

‍♂️ ‍♂️‍♂️‍♂️



Serious pace from the Old Trafford stewards to keep a pitch invader away from Ronaldo here. #MUNATA #MUFC #UCL pic.twitter.com/pYMXRNFgaq