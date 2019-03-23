Фанат "Спартака" рассказал о ссоре с Бариновым в самолете

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Фанат "Спартака" рассказал о ссоре с Бариновым в самолете

Фанат "Спартака" Николай Сурин рассказал о ссоре в самолете с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что болельщик "Спартака" потребовал у футболиста извинений за оскорбление красно-белых. 

"Зашли в самолёт, летели бизнес-классом. На втором ряду сидит Баринов. Я его сразу не узнал, мне друг, Михан, говорит, что это тот самый Баринов. Хотели сесть, обсудить, как выстроить с ним разговор, как предъявить ему. Я ещё начал вещи убирать в рюкзак, а потом багажную полку. Но тут, чувствую, у меня закипает, и я не выдержал. Говорю: "С кем ты там хотел сделать то, что на видео говорил?" Он промямлил в ответ, спросил о чём речь. Я сказал, что за свои слова надо отвечать, а он мне ответил, что уже извинился в "Инстаграме"за всё. Я говорю: "В каком "Инстаграме"? Ты должен извиниться перед болельщиками "Спартака", а не непонятно перед кем". Потом вмешались стюарды, сказали, чтобы мы успокоились, иначе никуда не полетим. Я ему ещё сказал, что он надевал красно-белую "розетку", а позволяет себе такие вещи. Он ответил, что брат брал его с собой на матчи, что на "Спартак" ему пофиг. В общем, переобулся в воздухе. Видео мой друг уже в конце начал снимать, там не всё попало, только кусочек", - сказал Сурин.

Напомним, Баринов летел из Москвы в Казахстан на матч 2-го отборочного тура Евро 2020, который состоится 24 марта.

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