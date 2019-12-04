Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей

Фанат "Спартака" подал жалобу в комитет по этике РФС с требованием наказать форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

Сообщается, что причиной жалобы болельщика стали слова футболиста: "Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные - нормальные болельщики".

Некий Александр Геннадьевич заявил, что слова Дзюбы оскорбили его честь и достоинство. Поэтому он требует, чтобы Дзюбу дисквалифицировали на 10 игр. Кроме того, "Зенит" должен извиниться перед фанатами "Спартака".

Отмечается, что болельщики "красно-белых" в твиттере массово поддерживают жалобу.

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