Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
Фанат "Спартака" подал жалобу в комитет по этике РФС с требованием наказать форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Сообщается, что причиной жалобы болельщика стали слова футболиста: "Одни хрюкают и лают, другие забивают. Говорю сектантам, которые фашисты. Остальные - нормальные болельщики".
Некий Александр Геннадьевич заявил, что слова Дзюбы оскорбили его честь и достоинство. Поэтому он требует, чтобы Дзюбу дисквалифицировали на 10 игр. Кроме того, "Зенит" должен извиниться перед фанатами "Спартака".
Отмечается, что болельщики "красно-белых" в твиттере массово поддерживают жалобу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14