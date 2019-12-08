Фанат "Спартака" в разговоре с Цорном назвал инвалидами Мирзова и Ананидзе
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн пообщался с болельщиком московского клуба после поражения "красно-белых" в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:4).
"Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете — не ходить на стадион? Я каждый сезон, каждый матч хожу. Я с командой и в горе, и в радости. Вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка. Вот для меня Мирзов и вот этот, как его, Ананидзе — это инвалиды. Тренер не понимает, что им не место в клубе?! Вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю! – сказал фанат.
Благодаря победе ростовский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Спартак" с 22 очками остался на 10-м месте. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета.
Не пропустите: Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"
-
"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"
-
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
-
Новым главным тренером "Сочи" стал Федотов
-
"Лестер" разгромил "Астон Виллу", "Ньюкасл" переиграл "Саутгемтон" и другие итоги матчей АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
"Марсель" одержал 6-ю победу подряд в Лиге 1
-
"Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота
-
Игрок "Монако" перепутал номер и подумал, что его меняют
-
В "Зените" прокомментировали слухи о трансфере Ляказетта
-
"Скотский запрет". Уткин прокомментировал наказание, вынесенное болельщику "Спартака"
-
В "Зените" подтвердили интерес "Ювентуса" к Алексею Миранчуку
-
"Ростов" показал эмоции футболистов после победы над "Спартаком" в Москве
-
Фанат "Спартака" в разговоре с Цорном назвал инвалидами Мирзова и Ананидзе
-
1
Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ
-
1
Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак"
-
1
Газзаев раскритиковал Тедеско
-
Карпин оценил итог матча со "Спартаком"
-
Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"
-
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"
-
Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"
-
2
"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"
-
"Хетафе" минимально обыграл "Эйбар" в матче Примеры
-
"Селтик" обыграл "Рейнджерс" и выиграл Кубок шотландской лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15