Фанат "Спартака" в разговоре с Цорном назвал инвалидами Мирзова и Ананидзе

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Фанат "Спартака" в разговоре с Цорном назвал инвалидами Мирзова и Ананидзе
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн пообщался с болельщиком московского клуба после поражения "красно-белых" в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:4).

"Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете — не ходить на стадион? Я каждый сезон, каждый матч хожу. Я с командой и в горе, и в радости. Вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка. Вот для меня Мирзов и вот этот, как его, Ананидзе — это инвалиды. Тренер не понимает, что им не место в клубе?! Вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю! – сказал фанат.

Благодаря победе ростовский клуб вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Спартак" с 22 очками остался на 10-м месте. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета.

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