Фанат "Уфы" пострадал при атаке в Екатеринбурге

На фанатов "Уфы" в Екатеринбурге было совершено нападение.

Сообщается, что в преддверии матча с "Уралом" на 16 болельщиков "Уфы" напало 50 человек. Один из уфимцев получил травму головы.

Отмечается, что прибывшая на место полиция задержала четырех фанатов "Уфы".

Напомним, что в матче 1-го тура РПЛ "Урал" обыграл "Уфу" (3:2).

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