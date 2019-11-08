Фанат "Витесса" заявил, что болельщики недовольны командой
Болельщик "Витесса" Бьорн Курбуа рассказал, что фанаты недовольны результатами команды. Об этом сообщает De Gelderlander.
"Нас разочаровывает игра, которую клуб показывает на протяжении сезона. Я очень раздражен, футбол ужасен. Не понимаю, почему это терпит президент клуба Владимир Ойф, он вложил в клуб 16,5 миллионов евро. Футболисты не прогрессируют, мы не чувствуем себя счастливыми", - сказал Курбуа.
"Витесс" занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 32 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23