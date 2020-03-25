Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму
"Зенит" выиграл суд против своего фаната Ары Саакяна.
Сообщается, что болельщик обязан выплатить клубу 687 тысяч рублей за то, что выбежал на поле в игре 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19 против "Фенербахче". Тогда УЕФА наказал клуб на 10 тысяч евро.
Кроме того, Саакян заплатит 10 тысяч рублей, которые "Зенит" потратил на суд. Также фанат в ближайшие полгода не сможет посещать игры клуба.
Напомним, что том розыгрыше "Зенит" дошел до 1/8 финала, где был выбит "Вильярреалом".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20