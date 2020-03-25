Фанат "Зенита" обязан выплатить клубу огромную сумму

"Зенит" выиграл суд против своего фаната Ары Саакяна.

Сообщается, что болельщик обязан выплатить клубу 687 тысяч рублей за то, что выбежал на поле в игре 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19 против "Фенербахче". Тогда УЕФА наказал клуб на 10 тысяч евро.

Кроме того, Саакян заплатит 10 тысяч рублей, которые "Зенит" потратил на суд. Также фанат в ближайшие полгода не сможет посещать игры клуба.

Напомним, что том розыгрыше "Зенит" дошел до 1/8 финала, где был выбит "Вильярреалом".

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