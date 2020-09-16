Фанат "Зенита" оштрафован за оскорбительный баннер в адрес Федуна

Болельщик "Зенита" Андрей Сильвентойнен оштрафован на 3 тыс. рублей за баннер в адрес владельца "Спартака" Леонида Федуна. Наказание вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Напомним, болельщик "сине-бело-голубых" в матче 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) растянул огромный баннер (27х40), стилизованный под сериал "Черное зеркало". На баннере были изображены фанаты "Красно-белых" и функционер.

Сильвентойнен не стал оспаривать наказание.

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